Em jogo dramático, Alemanha vence a Suécia e continua viva na Copa

O gol da vitória foi marcado aos 49 do segundo tempo

Em um jogo dramático, eletrizante e incrível de se ver, a seleção da Alemanha venceu por 2 a 1 a Suécia e continua viva na briga pela classificação para as oitavas de final.

Quem abriu o placar foi o atacante sueco Toivonen, marcando aos 31 minutos do primeiro tempo. Kroos errou o passe no meio, Toivonen recebeu na frente e tocou com categoria, encobrindo Neuer.

Na segunda etapa, a Alemanha veio com tudo para cima da Suécia. O empate foi logo no início do segundo tempo. Mario Gómez foi à linha de fundo e cruzou para Reus mandar para o fundo da rede.

E a Alemanha continuou mais viva do que nunca, mesmo com os desfalque da expulsão de Boateng, aos 36 minutos. O zagueiro alemão, que já tinha amarelo, fez falta dura em Berg, e levou o segundo cartão, sendo expulso da partida.

Aos 42 minutos da segunda etapa, Mario Gómez cabeceou à queima-roupa, e o goleiro sueco Olsen defendeu no ângulo, jogando a bola para escanteio.

A vitória alemã foi consolidada aos 49 minutos, quase no final do jogo. Na cobrança de falta, em dois toques, Reus ajeitou para Kroos, que mandou de efeito no ângulo, garantindo uma vitória heroica.

Com os mesmos três pontos da Suécia, a Alemanha enfrentará a eliminada Coreia do Sul na última rodada. Já a Suécia enfrentará o México, líder com seis pontos. A vitória para é o que interessa para as duas seleções continuarem vivas pela vaga nas oitavas de final.