Aos 44 anos, Rubens Barrichello continua competitivo e segue no rol dos principais pilotos em atividade no automobilismo brasileiro. Campeão da Stock Car em 2014 e vice no ano passado, o veterano fechou a etapa de Goiânia, que abriu a temporada 2017, com o quarto lugar na corrida 2, no último domingo (2). Outra motivação do piloto neste ano será a sua estreia nas 24 Horas de Le Mans. Mas Barrichello viverá um sentimento especial ao ver seu filho mais velho, Eduardo ‘Dudu’ Barrichello fazer sua estreia nos monopostos, em maio, na F4.

‘Dudu’ inclusive já fez o molde do banco do seu novo carro no circuito Andersen RacePark, na Flórida, Estados Unidos. Embora não esteja oficializado, o primogênito de Barrichello deverá correr na F4 norte-americana ou na divisão mexicana da categoria.

Depois de ver o filho fazer o molde do banco, o próprio Rubens sentou no futuro carro de ‘Dudu’ para dividir um pouco da emoção com Eduardo.

Pai e filho já correram juntos nas últimas 500 Milhas de Kart, tradicional prova que foi realizada no último mês de dezembro, no kartódromo da Granja Viana. Dudu já tem uma carreira no kartismo, assim como seu irmão mais novo, Fernando ‘Fefo’ Barrichello.

‘Dudu’ Barrichello não é o único dono de sobrenome cheio de glórias nas pistas a iniciar carreira na F4, categoria considerada o primeiro passo depois do kartismo. Os exemplos são muitos: Mick Schumacher e Giuliano Alesi, filhos de Michael Schumacher e Jean Alesi, por exemplo; e Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, que correu na F4 Inglesa em 2014.