O Comercial empatou com o Ceilândia e sonho da C ficou adiado

Após derrota no jogo de ida por 1 a 0 para o Ceilândia, o colorado precisava vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação ou por 1 a 0 para levar a disputa da vaga para os pênaltis. As equipes se enfrentaram pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D no sábado (15), no estádio Abadião, em Ceilândia (DF).

Adriano abriu o placar para o colorado na etapa inicial mas Felipe Cirme empatou para o gato preto aos 15 do 2º tempo. Mesmo eliminado, o Comercial ficou com a melhor campanha da história de um clube do estado no Brasileiro da Série D.

O colorado empatou o feito do Sete de Setembro que até a temporada passada era inédito mas pontuou na 2ª fase enquanto o Sete perdeu os dois confrontos. Na temporada 2018, Corumbaense e Novo serão os representantes do estado na competição nacional.