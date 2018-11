Palmeiras é o time com mais título do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras conquistou seu décimo título do Campeonato Brasileiro, neste domingo (25), ao vencer o Vasco por 1 a 0, em São Januário.

O gol foi do atacante Deyverson que saiu do banco para decidir a partida, aos 26 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, Palmeiras é o time que mais tem título de vencedor do Brasileirão, em segundo vem o Santos, com oito título, seguido do Corinthians, com sete. O verdão foi campeão em 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e, agora, em 2018.