Recuperar a força no Morumbi, a primeira meta para se reerguer

Em busca da reabilitação na temporada, o Tricolor tem uma meta bem definida para os próximos jogos: recuperar a força no Morumbi. Diante do Avaí na noite de segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), o São Paulo tentará vencer novamente em seus domínios após partidas de jejum: Cruzeiro (0 x 2) pela Copa do Brasil, Corinthians (0 x 2) pelo Campeonato Paulista e Defensa y Justicia-ARG (1 x 1) pela Sul-Americana.

O último triunfo do time são-paulino no Estádio Cícero Pompeu de Toledo foi na goleada sobre o Linense por 5 a 0, pelo duelo de volta das quartas de final do estadual. Por isso, após uma semana intensa de treinos e ajustes no CT da Barra Funda, só um resultado positivo interessa aos comandados do técnico Rogério Ceni diante do clube catarinense.

“Nossa equipe começou bem no Morumbi, no início da temporada, e acumulou uma série positiva antes dos últimos resultados negativos. E vamos em busca de uma nova fase vitoriosa em casa. Precisamos disso para começar a nossa reação na temporada e, assim, recuperar os pontos perdidos na estreia do Campeonato Brasileiro. Contamos com o apoio da nossa torcida”, afirmou o volante Jucilei.

Antes da série negativa, o Tricolor acumulava uma sequência de seis vitórias e apenas três empates no Morumbi. Além do confronto com o Avaí, o São Paulo terá mais uma partida no Estádio Cícero Pompeu de Toledo: contra o Palmeiras, no dia 27 de maio. Depois do Choque-Rei, o time são-paulino visitará a Ponte Preta, em Campinas, e na sequência receberá o Vitória na capital paulista. Sem sair do estado, o clube ainda enfrentará o Corinthians, fora de casa.

Por isso, aproveitar os próximos cinco jogos no estado de São Paulo também motivam a equipe de Ceni. “Na situação que estamos, uma sequência no Morumbi é muito boa. Mas temos que sinceramente melhorar no dia a dia, senão a cobrança e ansiedade vão tomar conta. Tem que tentar deixar o ambiente tenso de lado para buscar as correções”, avaliou o experiente Lugano, que completou.

“Primeiro, vem o jogo de segunda, que é fundamental. Tem que começar a vencer. Depois vamos buscar uma sequência. Temos um bom elenco. Com uma vitória, as coisas vão mudar. Temos condições de, no mínimo, buscar uma vaga na Libertadores. São jogadores de alto nível. Temos que fazer o mais difícil que é mudar a energia, que hoje está contra nós”, finalizou.