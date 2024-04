Bayern e Real abrem os jogos de ida das semifinais da Champions

Amanhã (30) começa as semifinais da Champions League. Os jogos da ida acontecem nesta terça e quarta-feira (01).

A primeira partida será entre Bayern de Munique e o Real Madrid, na Allianz Arena, na Alemanha. O clube alemão venceu o Arsenal nas quartas de final, enquanto os espanhóis mandaram para casa os atuais campeões, o Manchester City, na disputa de pênalti.

A Champions League é a única competição em que o Bayern de Munique está vivo na temporada 23/24, pois viu o Bayer Leverkusen acabar com sua hegemonia de 11 anos consecutivos levantando a taça. Já o Real Madrid é o líder da La Liga.

Na quarta-feira, o Borussia Dortmund recebe o PSG. Vale lembrar que as duas equipes são sobreviventes do “grupo da morte”, na qual disputaram as duas vagas com o Newcastle e o Milan.

Os alemães venceram o Altético de Madrid nas quartas de final, com direito a virada no placar agregado. Algo repetido pelo PSG, que perdeu a partida de ida contra o Barcelona, mas reverteu o placar na Espanha, e no último domingo (28), chegou ao 12º título do Campeonato Francês.

Os jogos serão transmitidos pela TNT Sports, e pelo streaming Max.

Veja o calendário:

30/04 - Bayern de Munique x Real Madrid (15h)

01/05 – Borussia Dortmund x PSG (15h)

07/05 – PSG x Borussia Dortmund (15h)

08/05 – Real Madrid x Bayern de Munique (15h)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também