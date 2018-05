O segundo Rally Auto Rodas está previsto para ocorrer neste fim de semana em Campo Grande. O evento será realizado no sábado (19) e no domingo (20). O percurso é secreto, mas promete poeira, barro e diversão na modalidade regularidade.



Será um trajeto cheio de desafios onde o piloto e o navegador tem que estar em total sintonia. O Rally saí da Auto Rodas no dia 20 as 7h 45min, e os participantes serão recepcionados de volta no ponto de partida com muita festa.

Para os interessados em participar do evento, as inscrições podem ser feitas no Empório Presidente, no Digpower e no próprio Auto Rodas, localizado na Avenida Ceará de Campo Grande.