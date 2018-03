Vitória de virada e golaços marcaram os jogos de hoje

Essa última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, neste domingo (11), foi emocionante, teve vitória do São Paulo, Corinthians, São Bento, Palmeiras, e Novorizontino, mas também houve empates entre Ponte Preta e Ferroviária (0x0) e entre Mirasol e Linese (1x1).

O São Paulo venceu de virada e marcou três golaços no jogo contra o Red Bull. A tarde desse domingo foi marcada por críticas, feitas pelos torcedos do São Paulo, dentro e fora do Morumbi. No entanto o São Paulo garantiu a vitória e confirmou a liderança do Grupo B.

Já classificado, o Palmeiras concluiu a primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha da competição ao vencer o Ituano por 3 a 0, fora de casa, pela 12ª rodada.

O Corinthians se despediu da fase de grupos do campeonato com vitória. A equipe alvinegra visitou o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e venceu por 2 a 0, Henrique abriu o placar, e Gabriel fez um golaço para fechar o marcador.

O São Bento ganhou do time reserva do Santos por 3 a 1. O peixe preferiu poupar o time titular para o jogo de quinta-feira (15), pela Libertadores. O São Bento soube aproveitar a falta de entrosamento do Santos e venceu a partida.

Carioca

No Campeonato Carioca teve vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu e empate entre o Botafogo e Volta Redonda.

Contando com uma falha do goleiro Júlio Cesar, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, no Maracanã, e praticamente garantiu classificação para as semifinais da Taça Rio. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 13 pontos contra 10 de Portuguesa e Botafogo. O time do técnico Abel Braga tem o mesmo número de vitórias que a dupla, só que soma 11 gols de saldo contra 3 da Lusa e 2 do Alvinegro.

Gaúcho

Já no Campeonato Gaúcho o destaque é para a vitória do Grêmio sobre o Internacional. O Jogo deste domingo marcou o clássico Gre-Nal número 413 e foi a vez do Grêmio comemorar. Com dois de Luan, o time tricolor fez 2 a 1 no Beira-Rio pela última rodada da primeira fase do Gauchão e garantiu mais dois clássicos logo em seguida, nas quartas de final.