Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município de Anastácio tenta controlar incêndio em lixão, nesta terça-feira (3). A informação é de que o fogo teve início na última segunda-feira (2), contudo, as chamas ainda não foram contidas. Uma equipe da prefeitura e do exército brasileiro da cidade também está no local.

De acordo com o “O Pantaneiro”, já foram utilizados mais de 17 mil litros de água no combate ao incêndio. Ainda não há informações sobre a origem do fogo.

Conforme o site, tratores e pás carregadeiras auxiliam os bombeiros na ação. Um caminhão do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede em Aquidauana, despejou sozinho 12 mil litros. As equipes seguem no local para controlar e impedir avanços do fogo.