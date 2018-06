Caravana da Saúde tem início dia 23 de junho nos hospitais

A partir do dia 23 de junho, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul irá retomar a Caravana da Saúde nos hospitais. A estimativa é de realizar mais de 17 mil cirurgias (geral, vascular oftalmologia, ginecologia, otorrinolaringologia e urologia) e 32 mil consultas de diversas especialidades (ginecologistas, cardiologistas, neurologista, dermatologista, urologista, gastroenterologista, proctologista, endocrinologista, mastologista, nefrologista, reumatologista e pneumologista).

Em Campo Grande, no dia 23 de junho, terão início os procedimentos nos hospitais credenciados pela caravana – Santa Casa, São Julião, Maternidade Cândido Mariano e Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Os procedimentos serão realizados até o fim do ano, de acordo com a conclusão dos atendimentos.

No mesmo dia também, a Caravana da Saúde estará no Parque Ayrton Senna, com as cirurgias de oftalmologia e vascular. Porém, na estrutura montada para atender os pacientes, serão feitas apenas cirurgias mais simples dessas duas especialidades e os atendimentos terminam no dia 6 de julho.

Também serão realizados procedimentos em Maracaju e Costa Rica.