Casal é preso por trafico e corrupção de menores

Na noite de quinta-feira (14) durante rondas uma guarnição da Guarda Municipal, na região da Feira Central, encontrou quatro pessoas com atitude suspeita, e no momento da abordagem verificaram que os indivíduos estavam envolvidos com tráfico de drogas.

De acordo com a Guarda Municipal entre os envolvidos estavam dois adultos e dois menores. No momento em que Thiago Wider e Rosemeire Sampaio perceberam a aproximação dos Guardas Municipais se levantaram do local que estavam e tentaram dispensar algo.

Devido à atitude dos suspeitos os Guardas realizaram varredura pelo local e encontraram seis trouxinhas de maconha e uma trouxinha de cocaína. Diante dos fatos esta guarnição conduziu os abordados à delegacia para apresentar a autoridade policial.

Na delegacia Thiago e Rosemeire foram autuados por tráfico de drogas e corrupção de menores.