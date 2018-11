Na próxima segunda-feira (26), um debate promete movimentar os jovens que são ligados ao agronegócio, o encontro o correrá no Sindicato Rural de Campo Grande, a partir das 19h.

Os organizadores estão estipularam 400 inscrições para o Encontro Jovens da Agropecuária, que terá temas ligados ao empreendedorismo. A finalidade do Encontro Jovens da Agropecuária é apresentar à nova geração de lideranças e produtores rurais de Mato Grosso do Sul ideias inovadoras do setor produtivo em um modelo diferenciado

O evento contará com a palestra de André Dobashi, o vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja-MS), que vai abordar o tema ‘Visão agro do empreendedorismo’. “Este ano, queremos ir além. Cases de sucesso, que não estão diretamente ligados ao AGRO, podem influenciar de maneira positiva os jovens que ainda estão na vida acadêmica ou acabaram de sair dela, e não sabe qual caminho trilhar”.

Outro palestrante será Rick Chesther, ex vendedor de água, ele se tornou conhecido nacionalmente por sua trajetória inspiradora, uma vez que de vendedor de água na praia, Chesther se transformou em um palestrante em Harvard.

O microempreendedorismo pode mudar não só o indivíduo, mas a vida de uma família, de uma comunidade e até de um país. Com seu jeito dinâmico e carismático, Rick se conecta com o público despertando a autoestima e o ímpeto de sacudir a poeira e dar a volta por cima”,

“O evento é indicado para jovens acadêmicos e recém formados que estão ligados ao agronegócio. Contudo, explica Gratão, jovens que não estão diretamente ligados ao AGRO também fazem parte do público alvo pois nos Encontros Jovens da Agropecuária são abordados temas, tais como: sucessão e empreendedorismo, que podem ajudar a desenvolver pessoas de todas as outras áreas”, ressalta o integrante da Comissão Executiva do Famasul Jovem, Luiz Antonio Gratão.

O evento é indicado para jovens acadêmicos e recém formados que estão ligados ao agronegócio. Contudo, explica Gratão, jovens que não estão diretamente ligados ao AGRO também fazem parte do público alvo pois nos Encontros Jovens da Agropecuária são abordados temas, tais como: sucessão e empreendedorismo, que podem ajudar a desenvolver pessoas de todas as outras áreas.