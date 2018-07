Funsat abre vagas para assistente de vendas, azulejistas e vendedor

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta terça-feira (3), vagas para assistente de vendas, azulejistas, supervisor comercial de vendas e vendedor no comércio de mercadorias em Campo Grande.

Na vaga de assistente de vendas, o profissonal irá desempenhar a função de recepção e atendimento de balcão com os clientes e visitas esporádicas aos clientes quando necessário. Necessita ter habilitação ‘AB’ e condução própria (carro ou moto).Ter ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.130,00 mais benefícios e ajuda de custo para combustível.

Já para azulejistas, são dez vagas abertas para obra no Jardim Seminário. A outra vaga é para obra no bairro Tiradentes e pede que o profissional tenha conhecimento com troca de porcelanato, revisão de telhado e experiência em assentamento de porcelanato. Ter ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é de R$ 1.363,00 mais benefícios, vale transporte, café da manhã na empresa e cesta básica.

A vaga de supervisor comercial de vendas, o profissional irá liderar as vendas de produtos financeiros, como: cartão de crédito, seguro, etc, prestando esclarecimentos aos clientes, oferecendo o cartão e facilidade de crédito para as compras, orientando a equipe quando necessário e atuar na captação de novos clientes, através do preenchimento dos dados pessoais no formulário de cadastro da empresa e a digitação destes, a fim de agilizar o processo de posse do cartão e evitar as filas para abertura do crédito. O salário oferecido é de R$ 1.130,00 (salário poderá ser maior conforme experiência na função), mais benefícios e vale transporte.

E a vaga de vendedor no comércio de mercadorias, o profissional irá realizar vendas no setor da construção civil, é necessário ter experiência. Ter ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1500,00 (salário será sobre comissão de vendas, poderá sofrer alterações no valor) mais Vale transporte.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer à Funsat e levar os documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Outras oportunidades podem ser conferidas no site www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/