Governo abre licitação para reforma de presídio Capital

O Governo lançou nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Estado (DOE) duas licitações: uma que contempla com reforma o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, e outra para a pavimentação de uma rua no município de Rochedo.

O edital para a reforma do estabelecimento penal prevê a construção de muros, escadas e adequação de platibandas nos pavilhões de celas e as obras estão orçadas em R$ 635.383,64. Já a pavimentação de parte da Rua Lateral, no bairro Parque dos Diamantes, em Rochedo, deve receber investimentos da ordem de R$ 363.803,25 mil.

A tomada de preços das licitações acontece no dia 12 de janeiro. Confira os editais na íntegra nas páginas 72 e 73.