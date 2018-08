Na noite de domingo (26), um homem morreu horas depois de ter a moto atingida por um carro, na BR-163, próximo ao trevo de acesso a Embrapa Agropecuária do Oeste, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, a vítima, João Fernandes dos Santos, 63 anos, seguia pela via em uma motocicleta, quando, em circunstâncias ainda não apuradas pela polícia, acabou atingido por um carro.

Testemunhas disseram que o motorista do veículo envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro ao idoso.

João chegou a ser socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e também da CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163 e encaminhado ao Hospital da Vida em estado gravíssimo.

Às 22h30, os médicos constataram a morte do motociclista. O caso é investigado.