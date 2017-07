Imagens fortes: pescadores encontram corpo boiando à margem do Rio Brilhante

O corpo de Jhonatan Nunes, 30 anos, foi encontrado boiando Rio Brilhante na manhã de quinta-feira (7), por pescadores, em Maracaju.

A vítima foi identificada pelas tatuagens no corpo. Na camiseta que a vítima usava a não aparentava ter as oito perfurações contidas em seu tórax. O que indica que o crime ocorreu em outro lugar e que possivelmente o rio foi somente o local para a desova do corpo.

Jhonatan tem várias passagens pela polícia e segundo o registro policial, o crime pode se tratar de homicídio simples. O crime esta sendo investigado pela Polícia Civil.