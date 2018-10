Dois homens foram presos depois de roubar e sequestrar o jogador de futebol Vitinho do Palmeiras, os suspeitos estavam rodando pela cidade de São Paulo com o carro do atleta, quando foram vistos pela polícia.

O sequestro do jogador Vitinho e da namorada dele aconteceu em uma região da zona oeste da capital paulista. Os bandidos acabaram rendendo eles, e entraram no seu carro e levaram os dois para um cativeiro na favela da água branca, em seguida os criminosos saíram para fazer saques e compras com o cartão da vítima e cerca de duas horas depois, o casal foi liberado, mas o carro deles ficou em posse dos bandidos.

E depois de fazer rondas, a polícia acabou cruzando com o carro do jogador, em uma ponte na zona norte da cidade e começaram a perseguição, e foi até uma favela conhecida como comunidade da paz,foi quando os criminosos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, foi o momento em que os policiais desceram atrás dos bandidos e acabaram fazendo a prisão dos dois.

Victor Hugo Santana Carvalho, o Vitinho, surgiu como uma das principais promessas da base do Palmeiras. O meio-campista tem apenas 20 anos, e já tem no currículo uma passagem pela equipe B do Barcelona e hoje joga no time principal do alviverde.