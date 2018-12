Os melhores do esporte serão homenageados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande em Sessão Solene de outorga da Medalha Professora Rose Rocha. A solenidade será na quarta-feira (5), às 19 horas. A proposição é do vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

A medalha também de autoria dos vereadores Carlão, Delegado Wellington e Ademir Santana, homenageia desportistas, atletas e/ou técnicos, amadores e profissionais, de modalidades diversas que se destacaram durante o ano nas competições internacionais, nacionais, estaduais e municipais representando a capital.

Para os parlamentares “os atletas e ou técnicos, que se destacam servem de espelho para as novas gerações que os tem como heróis”. A medalha faz referência a Rosemary da Costa Rocha, conhecida como Rose, que foi uma apaixonada pelo esporte, apelidada carinhosamente como "guerreira", por sua luta contra o câncer por mais de 10 anos. Foi casada com João Rocha por 40 anos, mãe de três filhos e avó de quatro netos.

Rosemary era graduada em Administração e Educação Física. Iniciou no Clube Rocha a modalidade de Ginástica Artística em 1984. Foi fundadora, em 1992, da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul, sendo presidente em vários ciclos. Também foi professora na rede municipal de ensino. Atuou como técnica da seleção feminina de Ginástica Artística do estado por vários anos. Atuou também como Coordenadora Técnica do Centro de Formação de Atletas de Ginástica da prefeitura desde 2009, além de participar da formação de diversos profissionais da modalidade. Ela faleceu no dia 13 de maio de 2018.

Serviço - A sessão solene será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana - Everton Ajala Ortiz e João Victor Souza de Jesus

Ayrton Araújo do PT - Edson Farias Freitas e Giuliano Brescianini Arantes da Silva

Betinho - Diego Fernando Sebastião de Mattos e Cleidir Souza Mota

Carlão - Ubirajara Carlino e Fernando Rufino de Paulo

Chiquinho Telles - Henrique Aparecido da Silva e Maria Augusta Pereira Saraiva

Delegado Wellington - João Victor Leguizamon Pena e Leila Maria de Azevedo Santana

Dharleng Campos- Joemerson de Souza Leite e Campo Grande Predadores

Dr. Loester - Erivaldo Benedito da Silva e Laurenio Leite Cardoso

Dr. Wilson Sami - Emanuel Júnior Nascimento Miranda e João Paulo Barbosa Nunes da Cunha

Eduardo Romero - Robelias Estival Dias e Maria Helena Rodrigues

Enfermeira Cida Amaral- Centro de Treinamento Fênix e Murillo Morandi Oliveira

Fritz- Associação Esportiva Pingo de Ouro-Aepo e Janaina Braga Macedo

Gilmar da Cruz - Revolução Futebol Club e Rafael Augusto Magalhães

Junior Longo - Victória Beatriz Borges Vilela e Jhonatan Souza Prodo

Odilon de Oliveira - Junior Manoel Gomes

Otavio Trad - Geraldo Pereira Souza e Maria Cecília Amorim Trad

Papy - Luzélia Costa de Oliveira e Juarez Godoy Loureiro Júnior

Pr. Jeremias Flores - Paulo Martins Coene e Associação Atlética das Moreninhas

Prof. João Rocha - Leticia Domingues Menino e Aléxia Vitória Vilhalba Souza Nascimento

Valdir Gomes - Ana Márcia Borges Gomes

Veterinário Francisco - Leandro Martins Hill e Suzanna de Almeida Aquino

William Maksoud - Bruna Vieira de Jesus e Ayhan Liell Zanella

Câmara Municipal

Matheus Cavalcante Brasil

Ranubio Aparecido Rocha Campos

Evelen de Oliveira Xavier dos Santos

Jorge Markes

Isabel Cristina dos Santos Omido

Fábio da Rocha Carneiro

Clayton Lee de Oliveira Rojas

João Pedro de Andrade

Associação de Basquete Adulto Feminino (Abaf)

Elaine Mitsuko Nagano

Geraldo Mitsuo Harada

Edineia Prado Camargo

Maria Jussara de Mattos de Oliveira