'Milagre', diz pai após ficar preso às ferragens em acidente com a família

Fabiano Falvo usou as redes sociais neste domingo (10), para dizer que estava bem após se envolver em acidente gravíssimo na última sexta-feira (8) e ficar preso as ferragens juntamente com a esposa e os três filhos. Os cinco sobreviveram.

O carro que a família estava se envolveu em um acidente com duas carretas na BR-277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Os cinco ficaram cerca de uma hora presos as ferragens. “Com alguns arranhões e certeza que um milagre aconteceu em nossas vida”, escreveu Fabiano 48 horas após o acidente.

(Fabiano postou a foto com a família após o acidente)

Na publicação que teve mais de seis mil reações e mais de dois mil compartilhamentos, os internautas ficaram impressionados com o fato e também avaliaram como um milagre pela gravidade do acidente.

O acidente

O acidente aconteceu após uma carreta que realizava o retorno na rodovia se envolver em uma batida com uma ambulância, devido à colisão, houve um congestionamento na BR e chovia muito no momento.

O carro da família foi atingido em um engavetamento envolvendo duas carretas que pararam por causa do congestionamento.

Equipes da concessionária que administra o trecho e socorristas do SIATE e Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram tirar todos os ocupantes do carro com vida. Elas foram encaminhadas a hospitais de Curitiba.

Na ambulância os dois ocupantes tiveram apenas pequenos ferimentos.