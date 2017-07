Morador encontra corpo após sentir mau cheiro em matagal

Um morador da região central de Bandeirantes encontrou o corpo de um homem em avançado estado de decomposição no fim da tarde de quarta-feira (19).

De acordo com o registro policial, o morador sentiu um forte odor no matagal próximo de sua residência e foi ver do que se tratava. O corpo estava jogado no matagal com várias perfurações que aparentam ser de faca.

Apesar do avançado estado de decomposição, alguns populares identificaram o homem como sendo, Silvano Muniz, que estava desaparecido desde o dia 12 deste mês.

A polícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para IMOL da cidade. O caso foi registrado como homicídio culposo.