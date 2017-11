No 'Novembro Azul', Fiems promove palestra sobre câncer de próstata

No “dia D” do Combate ao Câncer de Próstata, o Sistema Fiems promoveu, na última (17), uma tarde de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Com uma palestra sobre Saúde do Homem, distribuição de cartilha educativa e sorteio de brindes, o evento reuniu os colaboradores no auditório da Casa da Indústria, que aproveitaram para tirar dúvidas e ouvir dicas para uma vida mais saudável.

Na abertura do evento, o diretor corporativo do Sistema Fiems, Claudio Jacinto Alves, falou sobre o preconceito masculino de se consultar com um médico urologista e realizar o exame de toque de retal, que é determinante para prevenir o câncer de próstata. “Muitas vezes, o homem é displicente com a saúde, e machista no aspecto de ir ao médico, admitir que também tem fragilidades e precisa cuidar da saúde. Fiz no ano passado o exame porque tive dois casos de câncer na família e quem já passou por isso sabe que não é algo fácil”, declarou.

Para o diretor regional do Senai, Jesner Escandolhero, ações que incentivam a manter a saúde em dia são fundamentais dentro do ambiente do trabalho. “Nosso corpo é nosso templo, então, estar saudável é muito importante para que o homem possa ser produtivo e esteja junto da família”, pontuou. Da Unidade de Gestão de Pessoas do Sistema Fiems, que organizou o evento, João Victor Faedo avalia que ações de conscientização contribuem para desmistificar o tabu do toque retal. “Por questões culturais e preconceito, muitas vezes o homem deixa de ir ao médico, cuidar da saúde e, especialmente, foge de realizar o exame de toque retal, um ato simples, mas uma das maiores armas que temos para descobrir precocemente o câncer de próstata, além de ser rápido, confiável e de baixo custo”, acrescentou.

Convidado para ministrar a palestra, o enfermeiro da Unimed Ananias da Silva Neto contou que, com 61.200 casos de câncer de próstata diagnosticados somente neste ano, a prevenção continua a ser o melhor remédio contra a doença. “O câncer de próstata é uma doença que, se diagnosticada precocemente, tem 90% de chances de cura, ou seja, uma probabilidade muito alta. Por isso, a partir dos 50 anos, o homem não pode deixar de fazer o exame de toque retal e dosagem do PSA (uma proteína produzida apenas pelos homens e cuja dosagem alta pode ser um indício do câncer). Para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata, o recomendado é realizar esses exames mais cedo, a partir dos 45 anos”, orientou.

O colaborador Adriano Pereira França, da Coordenadoria de Patrimônio e Logística do Sistema Fiems, admitiu que existe receio em relação ao toque retal, mas acredita que ações de conscientização servem de incentivo para que o exame seja feito. “A gente só percebe a importância quando sente na pele, e como a palestra mostrou o que o câncer de pele causa no organismo, ficamos mais aberto a fazer”, opinou. Instrutor do Núcleo de Educação à Distância do Senai, Vinicius Zucareli afirma que tem histórico de câncer na família e por isso já fez o exame três vezes. “Na hora do exame estava dormindo por causa de outro procedimento, então aproveitei para fazer. Mas faria tranquilamente mesmo sem estar sedado, porque, não adianta, tem que prevenir”, finalizou.