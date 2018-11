Prefeitura de Campo Grande vai retomar no próximo dia 12 a construção do Centro Olímpico do Parque Ayrton Senna

A Prefeitura de Campo Grande vai retomar no próximo dia 12 a construção do Centro Olímpico do Parque Ayrton Senna, interrompida há quatro anos, com a obra ainda em fase inicial. Na sexta-feira (9), em cerimônia que deve ter a participação do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, o prefeito Marquinhos Trad assina o termo aditivo do convênio firmado com o Ministério dos Esportes (firmado em 2011), que aumenta em 97% a parcela de recursos do Governo Federal, de R$ 3,5 milhões para R$ 6,9 milhões, reduzindo em 70% a contrapartida do município (de R$ 2,6 milhões para R$ 765,9 mil).

Com o apoio do Governo Federal, representado pelo ministro Carlos Marun, a cidade vai ganhar uma pista de atletismo, com piso emborrachado, onde poderão ser disputadas competições nacionais da modalidade.

A empreiteira vai mobilizar 15 trabalhadores e, na próxima semana, começa a montar o canteiro de obras, com a construção de barracões. A pista com oito raias terá 6.729,10 metros quadrados, piso emborrachado, iluminação, além de vestiários.

Desde o ano passado, o prefeito Marquinhos Trad vem fazendo gestões junto ao Ministério dos Esportes para conseguir o aditivo do convênio e, com isto, viabilizar a retomada da obra. “Um dos fatores impeditivos era justamente a contrapartida, que com a atualização dos custos, passaria de R$ 4,3 milhões”, explica o prefeito, que destaca o apoio do ministro Carlos Marun para destravar a tramitação do processo em Brasília.

Parque aquático

Além de viabilizar a construção do centro olímpico no Parque Ayrton Senna, a Prefeitura planeja para 2019 a revitalização do parque aquático que está fechado há mais de três anos. Serão reformadas as instalações elétricas, hidráulicas, banheiros, cobertura da quadra coberta. O investimento previsto é de R$ 1,1 milhão.