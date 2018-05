PMA apreende caçador com rifle, munições e facas

A Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste - a 140 km de Campo Grande -, recebeu, recentemente, denúncias de caça ilegal que estaria ocorrendo em uma propriedade rural localizada a 20km da cidade, e realizou, nesta sexta-feira (25), a prisão de um homem que estaria indo caçar animais silvestres.

De acordo com a PMA, os policiais foram até o local e localizaram o homem, de 33 anos, que teve a identidade preservada, prestes a iniciar uma caçada. Ele havia ido à fazenda em um veículo Chevrolet Celta e estava com um rifle calibre .22, com cinco munições, além de facas, facões e chairas, que seriam utilizadas para retirar a carne dos animais abatidos. A arma estava com a numeração raspada e as munições não possuíam a documentação necessária.

O autor do crime é residente do município e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de SGO, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma, agravado pela raspagem do número de identificação da arma.