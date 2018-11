Todas as apresentações são abertas ao público, com limitação de 350 pessoas

A semana musical do Sesc Morada dos Baís traz muitos ritmos dançantes para as noites de happy hour. Todas as apresentações são abertas ao público, com limitação de 350 pessoas e começam sempre às 20 horas.

A animação começa na quarta-feira, 28, com o sambista Daran Júnior. Suas influências começam dos seus pais, Hildaran e Ilma que eram passistas de escola de samba. Ao longo de sua trajetória musical, Daran tocou ao lado de vários grupos, além de integrar escolas de samba da Capital.

Na quinta, 29, a Banda Avant leva ao público o seu pop rock. Formada por quatro integrantes a banda lançou em setembro de 2017 o clipe da primeira música autoral “Sonhando com você”. Além do autoral, Avant apresenta grandes sucessos nacionais e internacionais, com arranjos próprios que levam o público a dançar e cantar do início ao fim.

Sexta, 30, tem ritmos caribenhos com a banda Coxa Bamba, mesclando também a sonoridade de fronteira de Mato Grosso do Sul com Bolívia e Paraguai, além de merengue e bolero.

Sábado, 01, encerrando a semana musical, tem show com a cantora Érika, que leva releituras de sucessos do Blues e Soul, além de músicas próprias e participações especiais ao longo do show.