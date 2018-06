Sessão Solene irá homenagear comunidade nordestina

A Assembleia Legislativa fará nesta segunda-feira (11), às 18h30, no Plenário Júlio Maia, uma sessão solene para homenagear a comunidade nordestina. O evento foi proposto pelo deputado estadual Amarildo Cruz (PT), autor da lei estadual 5.069/2017, que criou o Dia da Comunidade Nordestina em Mato Grosso do Sul.

Os homenageados irão receber a Comenda Asa Branca, também de autoria de Amarildo Cruz, instituída por meio da Resolução 27/2017, que será entregue , “ao povo que muito contribuiu com nossa sociedade”, justifica o deputado.

A noite deverá contar com apresentações culturais do grupo folclórico do Centro de Tradições Nordestinas do município de Anastácio e outras atrações musicais.