UEMS abre inscrições para pós-graduação em gestão pública

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), está com inscrições abertas, até 25 de junho, para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em gestão pública, na unidade de Maracaju, onde serão ofertadas 20 vagas.

Podem fazer a inscrição, portadores de diploma de ensino superior em qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente e candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que a colação de grau aconteça até um terço do início das atividades do curso.

A prova teórica será aplicada no dia 30 de junho e as matrículas ocorrerão de 23 a 27 de julho.

Será admitida a inscrição somente via internet, por meio de endereço eletrônico. Para outras informações acesse o site.