Vereadores homenageiam Força Expedicionária Brasileira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram na sexta-feira (13), sessão solene de outorga da Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira. A medalha foi criada no âmbito do Legislativo Municipal por meio da Resolução n° 1.053/05.

O vice-presidente Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, coronel Wellington Corlet dos Santos afirmou que hoje, os melhores soldados são os professores e a melhor estratégia é a educação.

“Todos nós temos uma história que se inicia em uma escola, a vida biológica do ser humano é muito curta comparada a vida de uma nação, ou de uma instituição, por esse motivo a educação tem um papel importantíssimo na transmissão dos conhecimentos e valores para que uma nação possa se organizar e se constituir em um estado soberano. Estamos hoje aqui para homenagear nossos heróis do passado e do presente. Hoje nossos melhores soldados são os professores, cujas palavras orientam vidas e formam caráter. Nossas melhores armas são o patriotismo, a união, a fraternidade e o diálogo. Hoje a nossa melhor estratégia é a educação”, disse.

A professora Odete Aparecida agradeceu em nome dos homenageados a luta dos soldados veteranos do Exército Brasileiro, conhecidos como pracinhas. "Em nome de todos agraciados quero apresentar a nossa gratidão aos pracinhas que representaram o nosso país. Essa medalha recebida aqui hoje ficará fixada em nossos corações e nele ficará eternamente guardada uma eterna homenagem pela coragem dos pracinhas”, disse.

Para o vereador Dr. Wilson Sami (MDB), a Força Expedicionária Brasileira trouxe mais que vitórias. "Ela trouxe as verdadeiras concepções de democracia e de Estado democrático de direito. Conhecer a nossa história e exaltar nossos verdadeiros heróis é um dever cívico”, afirmou.