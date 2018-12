Nesta sexta-feira (8) foram escolhidos os nove conselheiros para composição do Conselho Superior do Ministério Público, biênio 2019/2020.

O Conselho Superior no biênio 2019-2020 será composto pelos procuradores de Justiça: Antonio Siufi Neto (147 votos); Silvio Cesar Maluf (144 votos); Francisco Neves Junior (138 votos); Jaceguara Dantas da Silva (131 votos); Edgar Roberto Lemos de Miranda (129 votos); Alexandre Lima Raslan (122 votos), Belmires Soles Ribeiro (114 votos); Silas Neiton Gonçalves (113 votos) e João Albino Cardoso Filho com 105 votos.

Suifi Neto, que está em seu sexto mandado ressaltou que "é muito satisfatório receber o apoio da classe mais uma vez, pois é sinal de que estou trilhando na profissão o caminho certo".

Ao todo,votaram 219 membros, sendo registradas 19 abstenções e quatro votos nulos. A Comissão Eleitoral foi composta pelos procuradores de Justiça Sérgio Luiz Morelli (Presidente), Hudson Shiguer Kinashi e Olavo Monteiro Mascarenhas, titulares, e Nilza Gomes da Silva, suplente. A votação ocorreu por meio do Sistema de Eleição Eletrônica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Conselho Superior do Ministério Público reunir-se-á todas as terças-feiras e lhe compete entre outras atividades, indicar candidatos à remoção ou à promoção, eleger os integrantes da Comissão de Concurso de ingresso na carreira e arquivamento de inquérito civil.