Foi concluído o inquérito de investigação do caso Maiana e Dandara. Para a polícia, Marcos Fioravanti Neto, 22 anos, acusado de assassinar a jovem e a filha, cometeu o crime de duplo feminicídio duplamente qualificado com agravante pela morte da bebê de apenas um mês.

O fato aconteceu na madrugada do dia 26 de novembro. Maiana Barbosa, 20 anos, e a filha Dandara, um mês, foram mortas a facadas pelo namorado e pai da menina. Os corpos foram encontrados lado a lado em um colchão, por familiares do rapaz.

Maiana era natural de Rio Brilhante e teria viajado para Dourados para estudar. Ela cursava o 1º ano do curso de História na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Segundo informações do site Dourados News, a investigação, que ficou sob a responsabilidade da delegada Paula Ribeiro da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), identificou que Maiana não reagiu a nenhuma das agressões que resultaram em sua morte.

A suspeita é de que a jovem estivesse adormecida e ainda sob efeito de medicamentos, levando em consideração que, apesar da violência aplicada a ambas, nenhum indício de resistência ao crime foi identificado pelos peritos.

Marcos, que segundo a família sofre de esquizofrenia e é dependente químico, fugiu na data do crime e foi preso no mesmo dia, no município de Glória de Dourados, após cometer crimes de furtos e roubos. Para a delegada ele relatou que o plano era fugir para o litoral brasileiro e que no momento do crime não estaria sob efeito de entorpecentes.

Porém, apesar disso, disse também ter recebido orientação “de cima” para cometer tal atrocidade.

Após o crime, a família do rapaz passou a sofrer retaliações por conta da condenação social. Conforme noticiou o Dourados News, a mãe de Marcos chegou a ser ameaçada de ter a residência onde a jovem foi encontrada incendiada.

Ele está preso em uma das celas da Penitenciária Estadual de Dourados.