Ela estava na varanda ao lado do marido quando foi atingida pela descarga elétrica

Uma jovem de 15 anos, identificada como Bruna Rolin morreu na noite de quarta-feira (12) após ser atingida por um raio, na cidade de Amambai. A fatalidade aconteceu na fazenda Estância Modelo, situada na região do Bila.

De acordo com informações do site Amambai Notícias, Bruna estava na varanda da cada ao lado do esposo, Paulo Medina, quando o casal foi atingido por uma descarga elétrica proveniente de um raio.

O casal foi encaminhado por populares até o Hospital Regional, mas, Bruna não resistiu e morreu antes mesmo de dar entrada na unidade de saúde.

O companheiro da vítima saiu praticamente ileso do ocorrido.