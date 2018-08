A vítima foi encontrada caída por uma moradora, no bairro Guanandi

Fabio Loureiro Tiburcio, 30 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo por realizar uma compra de drogas e não pagar. O caso aconteceu neste sábado (4), no bairro Guanandi, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa da capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher – que teve o nome preservado –, chamou os policiais da Força Tática após escutar um barulho em seu portão, que aparentava ser de alguém forçando a entrada em sua residência.

Ao sair para verificar o que estava acontecendo, encontrou Fabio caído dizendo que havia sido ferido por dois tiros. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima informou que foi alvejado por um homem que o teria identificado como “Zóio” do Tijuca, e que teria dívidas de drogas com o autor.

Conforme a ocorrência, Fabio contou também que o homem estava em um carro preto acompanhado de outras duas pessoas. Ao notar a vítima, o autor teria descido do veículo e efetuado três disparos, contudo, somente dois tiros acertaram.

Ainda segundo o registro, um dos disparos atingiu Fabio no abdômen e transfixou pelas costas no lado esquerdo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Os policias realizaram uma ronda pelo local, porém, o autor não foi encontrado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.