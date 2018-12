O Instituto Ranking , avaliou a perspectiva do governo de Bolsonaro, que se inicia em janeiro e o desempenho das gestões do prefeito Marquinhos Trad e do governador Reinaldo Azambuja.

As perspectivas da gestão de Bolsonaro, são 57,41% de ótimo e bom, número que esta abaixo, dos 71.26% da votação que o presidente eleito teve em Campo Grande.

Já Reinaldo é bem avaliado por 40,16% dos entrevistados que o consideram ótimo e bom. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, teve 53,41% de avaliação positiva.

O Instituto Ranking, não somou regular "mágico" em seus números, procedimento semelhante aos dos grandes institutos que consideram esse item como uma opinião neutra, do entrevistado. As entrevistas foram realizadas entre os dias 1º e 11 de dezembro, em Campo Grande.

Confira os gráficos: