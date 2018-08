O empresário Joesley Batista foi condenado a pagar R$ 300 mil ao presidente da República Michel Temer (MDB). A decisão foi determinada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), nesta quarta-feira (22).

De acordo com as informações da Folha de São Paulo, Joesley que é o principal delator da JBS, foi processado pelo presidente, após dizer em uma entrevista que Temer chefiava a “a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil”.

O presidente havia perdido na primeira instância, no entanto, recorreu à decisão que hoje resultou na indenização.