O dia “D” da campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo será realizada neste sábado (18), em Campo Grande. 66 Unidades Básica de Saúde (UBS) e Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) estarão atendendo. Para a mobilização, estes locais vão ficar abertos exclusivamente para vacinar as crianças de 1 ano a menores de 5 anos, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

A UBS Universitário foi selecionada para representar as demais unidades na abertura do Dia “D”, que está programada para ocorrer às 8h, com apresentações culturais e a presença de autoridades locais.

Foram escalados diversos profissionais entre enfermeiros e técnicos, administrativos, agentes comunitários e assistentes sociais para reforçarem as equipes destas unidades, a fim de dar celeridade e segurança à população.

A campanha vai até 31 de agosto e o Ministério da Saúde reforça que todos os pais e responsáveis têm a obrigação de atualizar as cadernetas de seus filhos, em especial das crianças menores de cinco anos que devem ser vacinadas, conforme esquema de vacinação de rotina.