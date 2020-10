Alessandro Coelho disputará Acrissul e terá apoio de Tereza Cristina

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), Alessandro Coelho, se articula para enfrentar Jonatan Barbosa, no comando da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

Alessandro tem recebido apoios de lideranças importantes no meio rural e já é visto como uma espécie de candidato natural do segmento. Na tarde desta quinta-feira (1°), Coelho recebeu um apoio significativo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristin, declarou ao JD1 que apoiará Alessandro contra Jonatan. “É claro que o apoio, é meu amigo, gosto dele”, disse.

A posição clara da ministra tem peso significativo e deve fortalecer ainda mais a oposição na Acrissul.

