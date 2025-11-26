Menu
Agronegócio

Avança na Assembleia o PL para incluir a Expogenética MS no Calendário Oficial do Estado

A proposta do deputado Jamilson Name, busca ampliar a visibilidade e potencial de investimentos gerados pelo evento

26 novembro 2025 - 12h39Sarah Chaves    atualizado em 26/11/2025 às 16h18
Deputado Jamilson Name (PSDB)Deputado Jamilson Name (PSDB)   (Mauro Silva)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) aprovou o projeto de lei do deputado Jamilson Name (PSDB) para incluir a da Expogenética MS no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. O texto agora será votado no plenário da Casa de Leis.

A proposta reconhece a relevância da feira para o fortalecimento do agronegócio, o desenvolvimento econômico regional e a valorização da produção local.“Estou muito feliz com a aprovação na CCJR. Este projeto valoriza um evento que movimenta nossa economia, fortalece a cadeia produtiva e amplia as oportunidades de negócios sustentáveis. A Expogenética projeta Mato Grosso do Sul como referência nacional no setor agropecuário”, comemorou o parlamentar.

Caso aprovado pela Casa, o evento ganhará ainda mais apoio e visibilidade, ampliando seu potencial para atrair investimentos, visitantes e novas oportunidades para o Estado.

Projeto

Organizada pela Nelore MS - Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Nelore, a Expogenética MS, realizada anualmente entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro e se consolidou como um dos principais espaços de exposição e comercialização de animais de alto padrão genético, além de promover o intercâmbio técnico e científico entre produtores, empresários, pesquisadores e instituições ligadas à pecuária e à genética animal.

Em sua primeira edição, realizada em 2024, o evento recebeu aproximadamente 75 mil visitantes, reunindo empresários, profissionais do agronegócio, autoridades e representantes de entidades do setor.

 

