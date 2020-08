Bolsonaro exalta potencial do MS: “Um dos símbolos do agronegócio”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) destacou o agronegócio de Mato Grosso do Sul em seu discurso, na manhã desta terça-feira (18), durante solenidade de inauguração da Estação Radar de Corumbá, da Força Aérea Brasileira (FAB).

“É sempre um prazer voltar a esse estado maravilhoso, que também é um dos símbolos do agronegócio e que tem uma das mais importantes ministras, a senhora Tereza Cristina”, disparou o presidente em fala direcionada ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Em seu discurso, o presidente não poupou elogios à ministra da Tereza Cristina (DEM). “O orgulho do Agronegócio, não apenas para Mato Grosso do Sul, bem como para o nosso grande Brasil. Parabéns pelo trabalho que você faz à frente do ministério da Agricultura, inclusive abrindo fronteiras para além da América do Sul, em todas as viagens que fizemos ao exterior, quase sempre ela precedia se enquadrava no destacamento precursor e fazia uma trabalho de base muito bem feito junto à vários países mundo a fora. Por isso nosso agronegócio vem batendo recordes. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia”, afirmou.

Bolsonaro aproveitou a oportunidade para também agradecer ao deputado federal Luiz Ovando ao apoio em seu posicionamento sobre o uso de cloroquina para o tratamento contra o novo coronavírus (Covid-19), além de agradecer os demais parlamentares e autoridades que participaram da solenidade.

O presidente almoça em Corumbá e segue para Campo Grande, depois para Maracaju e, enfim, Nioaque, em seu último compromisso em solo sul-mato-grossense.

