Bolsonaro terá grupo pequeno em rápida passagem por Maracaju

O presidente Jair Bolsonaro fará uma “visita relâmpago” à fazenda Engenho 2, do ex-prefeito de Sidrolândia Ari Basso, que o homenageou em 2018 destacando em sua plantação de soja, o letreiro: “Bolsonaro 2018”.

A ida do presidente à propriedade rural será depois da entrega do radar da Força Aérea Brasileira (FAB), em Corumbá, nesta terça-feira (18). Ao término da solenidade, o Bolsonaro e sua comitiva seguirão para Campo Grande, onde, por volta das 14h, de deslocam para uma “atividade privada” conforme mostra o cronograma da visita presidencial a qual o JD1 Notícias teve acesso.

Dois helicópteros levarão a comitiva presidencial que contará com a presença de autoridades como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador Reinaldo Azambuja, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro da Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, o gerente de projetos especiais da Embratur, Rodrigo Nogueira, o deputado federal Luiz Ovando, além de outras autoridades. veja a lista completa de autoridades:





A visita à fazenda Engenho durará 40 minutos, e depois a comitiva seguirá para Nioaque, no último compromisso presidencial no Mato Grosso do Sul. O destino final será o 9° Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), onde Bolsonaro serviu quando era tenente do Exército Brasileiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também