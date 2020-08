Nelsinho Trad verá Bolsonaro para dar relatório sobre viagem a Beirute

Priscilla Porangaba, com informações do G1

O ex-presidente, Michel Temer, retornou do Líbano a São Paulo neste sábado (15) após chefiar a missão oficial brasileira que ofereceu ajuda aos libaneses após a grande explosão no porto de Beirute, que deixou cerca de 170 mortos e mais de 4 mil feridos.

O Senador Trad e o Almirante Rocha devem se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro para relatarem como foi a viagem.

s aviões da missão humanitária deixaram a capital do Líbano no início da tarde da sexta-feira (14), horário de Brasília, e chegaram ao Brasil neste sábado. Eles fizeram paradas técnicas na Ilha do Sal, em Cabo Verde, em Valência, na Espanha, e em Fortaleza.

A comitiva se separou em Fortaleza. Temer e o presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, seguiram para São Paulo, enquanto o senador Nelson Trad e o chefe de assuntos estratégicos, Almirante Flavio Rocha, seguiram para Brasília.

Composta por Temer e mais 12 integrantes, a comitiva partiu de São Paulo na última quarta-feira (12) levando alimentos, medicamentos e insumos básicos de saúde aos libaneses.

Fizeram parte da comitiva:

Michel Temer, ex-presidente da República

Nelsinho Trad (PSD-MS), senador

Luiz Osvaldo Pastore (MDB-ES), senador

Flávio Augusto Viana Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais no Oriente MédioEuropa e África do Ministério das Relações Exteriores

Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, representante do Exército Brasileiro

Paulo Antônio Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e de ascendência libanesa

Elson Mouco Junior, publicitário do MDB e ex-assessor de Temer

Michael Pereira Flores

Ronaldo da Silva Fernandes

Luciano Ferreira da Sousa

Sebastião Ruiz Silveira Junior

Marcelo Ribeiro Haddad

Deixe seu Comentário

Leia Também