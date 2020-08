Vídeo - Nelsinho embarca em comitiva de ajuda humanitária ao Líbano

A convite do presidente da República, Jair Bolsonaro, o senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e descendente de libaneses, vai integrar a delegação para representar o governo brasileiro em missão especial a Beirute, no Líbano, de hoje (12) a 15 de agosto.

O senador publicou um vídeo antes de embarcar. "Estou embarcando para Beirute, que Deus nos acompanhe e que a gente possa levar tranquilidade e paz àquele país, vamos juntos", finalizou.

Na comitiva oficial, transportada pela Força Aérea Brasileira (FAB), o governo federal vai enviar medicamentos e insumos básicos de saúde arrecadados pela comunidade libanesa radicada no Brasil e, também, serão enviados 4mil kg de arroz pelo transporte marítimo. Atualmente, são 10 milhões de brasileiros com ascendência libanesa, um deles é a família do senador Nelsinho Trad.

Comitiva oficial

A comitiva viaja nesta manhã para o Libano. A previsão é de chegada às 6h30 no Aeroporto de Valência e, depois, em Beirute por volta das 13h30.

Participam da comitiva oficial: o ex-presidente Michel Temer, como o chefe da missão, o senador Nelsinho Trad, o senador Luiz Osvaldo Pastore, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Flávio Augusto Viana Rocha, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores e o representante do Exército Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira e os assessores Paulo Antônio Skaf, Elson Mouco Júnior, Michael Ferreira Flores, Ronado da Silva Fernantes, Luciano Ferreira da Sousa, Sebastião Ruiz Silveira Júnior e Marcelo Ribeiro Haddad.

Nesta quinta-feira (13), poderá ocorrer um almoço oferecido pelo ministro Jandyr Ferreira dos Santos, encarregado de negócios do Brasil em Beirute, à delegação brasileira. À tarde, também deverá ser confirmado a ida da comitiva ao eminente cardeal Bechara Boutros al-Rahi, patriarca da Igreja Maronita e lideranças religiosas libanesas.

De acordo com agenda oficial, está programada reunião da comitiva com o contra almirante Sérgio Salgueirinho, comandante da Força Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas do Líbano.

Já, na sexta-feira, o grupo será recebido pelo presidente do Líbano, Michel Naim Aoun, também pretende conversar com o primeiro ministro do Líbano (caso já tenha sido escolhido pelo Líbano) e com o presidente do parlamento Nabih Berri. No encerramento das atividades, haverá a cerimônia de entrega oficial da ajuda humanitária do Brasil ao Governo do Líbano.

