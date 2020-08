Nelsinho fará parte de comitiva que vai ao Líbano

O senador Nelsinho Trad, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado Federal, fará parte da comitiva em missão especial ao Líbano, entre a próxima quarta-feira (12) e sábado (15).

De acordo com decreto publicado na segunda-feira (10), no Diário Oficial da União, além de Nelsinho, o ex-presidente Michel Temer, que tem descendência libanesa, o senador Luiz Osvaldo Pastore, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Augusto Viana Rocha, o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores, Kenneth Félix Haczunski da Nóbrega, o representante do Exército Brasileiro, Carlos Augusto Sydrião, o presidente da Fiesp, Paulo Sakaf, Elson Mouco Júnior, Michael Pereira Flores, Ronaldo da Silva Fernandes, Luciano Ferreira da Sousa, Sebastião Ruiz Silveira Júnior e Marcelo Ribeiro Haddad.

A capital do Líbano, Beirute, destino da comitiva brasileira foi atingida por uma forte explosão na semana passada, que deixou mais de 150 mortos e 3 mil feridos.

Temer - O ex-presidente, que foi convidado por Jair Bolsonaro para fazer parte da comitiva, teve aval da Justiça para deixar o país. Temer é réu em dois processos relacionados à Operação Descontaminação, por isso precisa de autorização judicial cada vez que tiver que sair do país.

A autorização foi concedida pelo juizo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

