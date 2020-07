“Senado mudará lei para que vacina do Covid-19 venha logo”, diz Nelsinho

O senador Nelsinho Trad (PSD) está à frente de um Projeto de Lei que pretende agilizar a autorização, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de uma vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). Segundo o senador, uma medicação para ser autorizada no país, demora de 12 a 18 meses, esse tempo burocrático pode ser crucial no combate da Covd-19.

Ainda conforme o parlamentar, o mundo vive uma emergencial sanitária e qualquer demora na luta contra o vírus, pode ser fundamental entre a vida e a morte. “Essa ideia surgiu em uma live que fiz com o embaixador do Estados Unidos aqui no Brasil. Ele me fez esse alerta e me explicou que países vizinhos, como a Argentina, está em nossa frente, pois o tramite no país não é tão moroso quanto aqui. Esse excesso de ‘cuidado’, eu chamo de ‘burocracia’, ao invés de burocracia”, analisou.

O senador ainda falou que o PL não demorará muito para entrar na pauta e ser aprovado. “Todas as matérias relacionadas ao combate do coronavírus estão sendo analisadas e votas com urgência, acredito que logo teremos esse PL aprovado para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa, imagine o cenário como será quando uma vacina surgir, o mundo irá atrás dela, mas se a legislação continuar, nosso país pode ficar para atrás nessa corrida”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também