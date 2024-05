Chuvas geram prejuízo em vinhedos no Rio Grande do Sul

As chuvas que causaram as enchentes no Rio Grande do Sul também trouxeram impactos para os produtores de vinho. Nos cálculos da Emater/RS-ASCAR, órgão de promoção do desenvolvimento rural, cerca de 500 hectares de plantações de uva foram afetados pelos deslizamentos, desmoronamentos, cheias dos rios e erosões.

Algumas vinícolas tiveram impacto maior que outras, a depender da região. Os maiores estragos se concentram no interior do estado, na Serra Gaúcha. O prejuízo poderia ser pior, mas a safra que começou em janeiro deste ano, terminou em abril, e já estava totalmente direcionada.

Naiana Argenta é filha do engenheiro agrônomo Arnaldo Antonio Argenta, que em 2006 comprou a propriedade que, na década de 1970, foi considerada a maior plantação de uva em extensão do Brasil, a chamada ‘Granja Valparaiso’. Ela cuida das áreas de Comercial e Marketing.

“Quando aconteceu mesmo [a inundação], ninguém tinha como acessar. As estradas estavam bloqueadas. Meu pai foi lá na terça e teve que quebrar o cadeado dos fundos porque não abria o portão da frente, aí viu a água entrando sem parar e não tinha o que fazer, apenas rezar”, conta Naiana à CNN.

Imagens registradas por Antonio e pelos funcionários da empresa mostram a lama espalhada pelo local e um grande esforço para conseguir limpar o espaço e salvar os equipamentos e garrafas. A cozinha foi tomada, destruindo caixas de papelão. Na cantina, a lama atingiu garrafões e até a porta da câmara fria.

O prejuízo financeiro ainda não foi calculado, mas Naiana conta que videiras se deitaram, postes de sustentação do Sistema de Produção Protegido caíram e lonas que protegiam a plantação acabaram rasgando. “Essas lonas têm custo super elevado porque são importadas”, aponta ela.

Saiba Mais Geral Quatro pessoas da mesma família morreram abraçados dentro de casa no Rio Grande do Sul

