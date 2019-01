Granja Plus muda realidade de avicultores em MS

Saiba Mais Agronegócio Avicultura registra queda na produção e preços em alta em MS

"Excepcional!”. É assim que a avicultora de Deodápolis, Fátima Regina Medeiros, 49 anos, descreve o programa Granja Plus, do Senar-MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Há apenas três meses no projeto, a produtora rural destaca os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos e dos resultados já vistos na propriedade, mesmo ainda com um ano pela frente.

“O técnico é um ótimo profissional, com muita paciência. Não temos do que reclamar. Conheci o Granja Plus pelo sindicato rural e gostamos. Estamos desde outubro no programa que contagia toda a equipe”, detalhou Fátima.

O profissional citado por Fátima é o Diego Abes Xavier, técnico do Granja Plus que explica que o primeiro contato do produtor é com a metodologia do “5 Sensos”, uma ferramenta de gestão. “Primeiro é aplicado um treinamento que prepara o produtor com temas importantes para a sequência do programa. Depois começa a coleta de dados na propriedade, com o levantamento de custos, para que possamos auxiliar na organização financeira e, então, começarmos a apontar os pontos de melhoria. Abordamos também aspectos ambientais e de infraestrutura de acordo com as legislações”, comentou.

O supervisor, Nilton Elemar Hillesheim, salienta que com o Granja Plus o produtor rural poderá aproveitar de forma mais eficiente as capacitações do Senar. “O objetivo é orientar o avicultor sobre as áreas gerencial, trabalhista, ambiental e de legislação. Isso sem contar o amplo conhecimento que obterá com os cursos que o Senar vai proporcionar”, completa.

O presidente da AviGlória – Associação de Avicultores da Região de Glória de Dourados, Lourival Aparecido Ferrari, também elogia o programa e acredita que os bons resultados incentivarão outros produtores a participar. “É uma grande iniciativa e vai trazer grandes frutos, não tenho dúvidas disso. Nós temos muitos avicultores que não tiveram a oportunidade de formação. As visitas, na prática, dão uma outra cara e outro ar de brilho e graça nas propriedades”, disse.

Para o superintendente do Senar-MS, Lucas Galvan, a trajetória inicial do Granja Plus já aponta para um futuro promissor. “Esse setor é muito importante para a nossa economia, por isso, o Senar-MS implementou a ação em praças estratégicas, como Dourados, Caarapó, Glória de Dourados e Sidrolândia, com 47 propriedades já inseridas na iniciativa obtendo informações relevantes tais como legislação ambiental, trabalhista, biossegurança, gestão e sustentabilidade”, afirmou Galvan destacando que a meta para 2019 é duplicar o atendimento.

