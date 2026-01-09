Menu
Agronegócio

MS Nutri avança e prevê novo espaço para processamento de alimentos na CEASA

O programa deve atender instituições que assistem pessoas em insegurança alimentar

09 janeiro 2026 - 12h13Sarah Chaves
Reunião MS NutriReunião MS Nutri  

A CEASA/MS deu continuidade, nesta quinta-feira (8), às discussões para a implantação do projeto MS Nutri, iniciativa voltada ao reaproveitamento de alimentos e ao combate ao desperdício, com foco na segurança alimentar em Mato Grosso do Sul.

Representantes da CEASA/MS se reuniram com integrantes da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) para apresentar o andamento do projeto, incluindo o plano executivo e o relatório orçamentário necessário para a implantação. O encontro ocorreu a pedido do secretário estadual Jaime Verruck e teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento da proposta e alinhar os próximos passos.

O MS Nutri prevê a construção de um espaço específico dentro do complexo da CEASA/MS para o processamento e a destinação dos alimentos reaproveitados. Entre os produtos planejados estão verduras higienizadas e minimamente processadas, polpa de frutas, barras de cereais e sopa desidratada, que será o principal item do programa.

A sopa desidratada será produzida a partir de legumes, macarrão e proteína de soja, com rendimento estimado de até dez refeições por unidade. Os alimentos produzidos serão distribuídos gratuitamente a instituições cadastradas que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.

O estudo técnico do projeto inclui estimativas de investimento, definição da estrutura física, logística de captação e processamento dos alimentos, além de critérios operacionais para garantir a eficiência da iniciativa. Durante a reunião, foram discutidas sugestões e ajustes para aprimorar o funcionamento do programa.

Coordenado pela CEASA/MS, o MS Nutri prevê parcerias com o poder público e a iniciativa privada e tem potencial para atender milhares de famílias no Estado. 

