Agronegócio

Prazo para declaração e atualização de rebanhos termina dia 1º de dezembro em MS

O prazo não será prorrogado e por isso a importância dos produtores fazerem a declaração

26 novembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Produtores rurais possuem até o dia 1º de dezembro para realizar a declaração de rebanho e a atualização cadastral deste ano, como medida da portaria do Iagro.

A campanha é obrigatória para todos os produtores que possuem saldo de animais, independentemente do porte da propriedade.

A declaração semestral de rebanhos deve ser realizada concomitantemente à Atualização Cadastral, e o não cumprimento dentro do prazo pode acarretar multas, bloqueio na emissão da Guia de Trânsito Animal e outras restrições sanitárias, com impacto direto na comercialização e transporte de animais.

Conforme o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, o prazo não será prorrogado e por isso a importância dos produtores fazerem a declaração.

Como declarar

O procedimento pode ser feito de forma online, rápida e segura, por meio do sistema e-SANIAGRO: https://eservicos.sefaz.ms.gov.br. Também é possível realizar presencialmente em uma Unidade Local da IAGRO. Os endereços estão disponíveis no site oficial da Agência.

Vacinação contra brucelose

Durante esta etapa, os produtores também podem registrar a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade. O registro deve ser feito até 31 de dezembro, sendo uma oportunidade para manter o rebanho em conformidade com as exigências sanitárias.

