Projeto Irriga Forte entrega kits de irrigação a produtores na terça-feira

O projeto Irriga Forte realiza, na próxima terça-feira (9), a entrega de 10 kits completos de irrigação para produtores da agricultura familiar de Campo Grande. A ação acontece às 8h30, na Horta do Edivaldo, localizada na Rua dos Pereiras, 650, no Jardim Monte Alegre.

A iniciativa integra o AgroIntegra CG, programa que oferece assistência técnica, capacitação, apoio documental e acompanhamento direto das hortas urbanas e rurais.

O trabalho é desenvolvido em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural, que auxiliam nas vistorias e emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Cada kit inclui tubos, conexões, mangueiras microperfuradas, registros, bomba e reservatório de água, garantindo estrutura completa para aprimorar o sistema de irrigação e ampliar a produtividade das áreas atendidas.

De acordo com o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, a entrega representa mais uma etapa do trabalho desenvolvido junto aos produtores, fortalecendo a agricultura familiar e oferecendo condições reais para expandir a produção local.

