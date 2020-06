Riedel participa de videoconferência sobre agronegócio internacional

Umas das personalidades mais influentes do agronegócio sul-mato-grossense, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel participa na quarta-feira (03), a partir das 18h00, de uma videoconferência como um dos painelistas da quarta edição da Nuffield Talks!, abordando o tema “Escala vs Escopo, como desenvolver o negócio agrícola gerindo risco”.

“É muito importante discutir os conceitos, atitudes inovadoras e potencializar o campo. Neste momento de incerteza de todas as ordens, o setor nos brinda com notícias animadoras e demonstra a força do agro em tempos de pandemia”, comentou o secretário.

Além de Riedel, participam da videoconferência o CEO da Radar S/A, Henrique Americano de Freitas, com mais de 25 anos de experiência trabalhando no agronegócio brasileiro e o diretor executivo da Sapé Agro Arthur Falcete.

O jornalista Ericson Cunha, conhecido pelos trabalhos no Canal Rural, e por gerir o conteúdo do site ‘Notícias Agrícolas’ será o mediador do bate-papo.

A transmissão será pelo Canal do Youtube do Nuffield International Farming Network.

Nuffield

A Nuffield é uma instituição e network de confiança internacional alinhada a conceitos vanguardistas de desenvolvimento sustentável, focada na capacitação de líderes e na excelência do agronegócio em qualquer que seja o país, propondo a troca construtiva de ideias em detrimento a barreiras nacionalistas.

Criada no ambiente do pós-guerra, na Inglaterra, em 1947, a Nuffield tinha como objetivo estimular a produção de alimentos e o aproveitamento das terras naquele país. 73 anos depois, a organização opera em 12 países (membros ou associados), é representantes em mais 25 países, bem como uma administração internacional central e soma mais de 1.700 participantes ao redor do mundo.

