Sindicato mostra possibilidades do agronegócio a Marquinhos

As oportunidades de negócio e alternativas de planejamento para o desenvolvimento do campo, foram apresentadas pelos diretores do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), na terça-feira (29), em reunião com o prefeito Marquinhos Trad e com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Hebert Assunção.

Entre as oportunidades foram citadas as demandas por exportação de frutas e a necessidade de expandir empregos rurais na região.“Estivemos em reunião recente com adidos de diversos países, entre eles Singapura e Índia. Ambos com fortes demandas de produtos da agricultura e pecuária local. Infelizmente alguns produtos não produzimos nem para consumo interno, então verificamos oportunidades, que precisávamos dividir com o poder público, a fim de gerar emprego e competitividade para o campo”, afirma o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Segundo o prefeito diversos projetos podem ser desenvolvidos a favor da agropecuária local. Principalmente os projetos ligados à irrigação, as possibilidades de geração de empregos no campo com o fortalecimento da produção de frutas e hortaliças e o amadurecimento de eventos do setor.

O diretor do SRCG, Ronan Salgueiro declarou que o sindicato tem interesse em projetos sociais também, como a produção de leite direcionada à famílias carentes. "É um projeto antigo, mas que não conseguimos ainda tirar do papel, por necessitar apoio político. E junto a isso gostaríamos de resgatar nosso título de capital do agronegócio", explicou Ronan.

