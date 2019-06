Advogado “tem nojo” de juiz parcial, dispara Fábio Trad

Em audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizada na terça-feira (25), com o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, editor do site jornalístico The Intercept Brasil, o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) enfatizou a importância da imparcialidade de um juiz.

Para o parlamentar que também é advogado, qualquer profissional da advocacia que vai a juízo defender um cliente “tem nojo do juiz parcial”. “Seja qual for a defesa, um advogado tem nojo, tem asco do juiz parcial, que na realidade, em nome de uma legalidade prevista na Constituição Federal, está, na verdade, trocando verdades com a parte contrária”, citou.

Na oportunidade, Fábio destacou que é necessário despersonalizar o caso dos vazamentos. “Eu não quero falar sobre Lula ou Moro, quero despersolaizar esse episódio e procurar a importância dos gestos, fatos e objetivos”, disse. O deputado defendeu que o conteúdo da reportagem publicada no site The Intercept Brasil é assegurado pela Constituição Federal, até que se prove a falsidade.

Fábio aproveitou também para alertar os colegas a, neste momento, deixar suas bandeiras ideológicas em para o bem da democracia. “Vamos nos desapaixonar enquanto é tempo porque a democracia corre risco, se a justiça sucumbir”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também